При деление 71 на некоторое число получилось частное 6 и остаток 5
Математика
При деление 71 на некоторое число получилось частное 6 и остаток 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 71-5=66 2) 66:6=11 Лайкни и подпишись
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