Слова по составу отражающий символизирующего основанного обрамленный символизи??ующим отражающих

Гость: Гость:

Отражающий: от- приставка, -раж- корень, -а- суффикс инфинитива, -ющ- суффикс причастия, -ий окончание; отражающ- основа словаспособо образования слова - приставочно-суффиксальный. Символизирующего: символ- корень, -из-, ир-, -у-, -ющ- суффиксы, -его окончание; символизирующ- основа; способ словообр. суфф. Обрамленный: об- приставка, -рамл- корень, -енн- суффикс, -ый оконч.; обрамленн- основа; способ - прист.-суффикс. Символизирующим _ разбор тот же, что и у СИМВОЛИЗИРУЮЩЕГО, разница в окончании. Отражающих: от- приставка, -раж- корень, -а-,-ющ- суффиксы, -их окончание; отражающ- основа, способ - прист.-суфф.