Слова по составу отражающий символизирующего основанного обрамленный символизи??ующим отражающих

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Слова по составу отражающий символизирующего основанного обрамленный символизи??ующим отражающих
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отражающий: от-  приставка, -раж-  корень, -а-  суффикс инфинитива, -ющ-  суффикс причастия, -ий  окончание; отражающ- основа словаспособо образования слова - приставочно-суффиксальный. Символизирующего: символ-  корень, -из-, ир-, -у-, -ющ- суффиксы, -его  окончание; символизирующ-  основа; способ словообр. суфф. Обрамленный: об-  приставка, -рамл-   корень, -енн-   суффикс, -ый   оконч.; обрамленн-  основа; способ - прист.-суффикс. Символизирующим _ разбор тот же, что и у СИМВОЛИЗИРУЮЩЕГО,  разница в окончании. Отражающих: от-  приставка, -раж-  корень, -а-,-ющ-  суффиксы, -их  окончание; отражающ-  основа, способ - прист.-суфф.
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