Одно сложное предложение с тремя существительными сразу 1 существительное: ж.р., ??.п., ед.ч. 2 существительное: м.р., 2 скл., ед.ч. 3 существительное: со.р., Т.п., мн.ч. Заранее спасибо
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Одно сложное предложение с тремя существительными сразу 1 существительное: ж.р., ??.п., ед.ч. 2 существительное: м.р., 2 скл., ед.ч. 3 существительное: со.р., Т.п., мн.ч. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маме(1.) пришлось взять зонт (2.),потому что небо было затянуто облаками.(3)
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