Одно сложное предложение с тремя существительными сразу 1 существительное: ж.р., ??.п., ед.ч. 2 существительное: м.р., 2 скл., ед.ч. 3 существительное: со.р., Т.п., мн.ч. Заранее спасибо

Русский язык
Одно сложное предложение с тремя существительными сразу 1 существительное: ж.р., ??.п., ед.ч. 2 существительное: м.р., 2 скл., ед.ч. 3 существительное: со.р., Т.п., мн.ч. Заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маме(1.) пришлось взять зонт (2.),потому что  небо было затянуто облаками.(3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр прямоугольного участка 296 м, а длина - 96 м. Найди площадь участка.
Ответить
Математика
С развернутым ответом!
Ответить
Математика
Решите пожалуйста 882•41+2719+(4264-195)•7=? по действиям
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить срочно☹️
Ответить
Математика
Шестую часть дна бессейна прямоугольной формы длиной 30м. и ширеной 6м выложили облицовочной плиткой сколько квадратных метров площади дна бассейна...
Ответить