За три дня магазин продал 1240.8 кг сахара .В первый день было продано 543кг сахара , во второй- в 2 раза больше чем в третий. Сколько кг сахара продано в третий день?

Математика

За три дня магазин продал 1240.8 кг сахара .В первый день было продано 543кг сахара , во второй- в 2 раза больше чем в третий. Сколько кг сахара продано в третий день?

Автор: Гость