За три дня магазин продал 1240.8 кг сахара .В первый день было продано 543кг сахара , во второй- в 2 раза больше чем в третий. Сколько кг сахара продано в третий день?
Математика
За три дня магазин продал 1240.8 кг сахара .В первый день было продано 543кг сахара , во второй- в 2 раза больше чем в третий. Сколько кг сахара продано в третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х кг сахара продал в третий день, во второй день продали 2х кг сахара, в первый день продали 543 кг сахара. Т.к. затри дня продали 1240,8кг, то составим и решим уравнение: 543+2х+х=1240,8 3х=1240,8-543 3х=697,8 х=697,8 : 3 х=232,6 232,6 кг сахара продали в третий день ответ: 232,6 кг
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