При длительном надувании воздушных шаров у человека темнеет в глазах, и он может потерять сознание. Дайте объяснение этому явлению.

Биология
При длительном надувании воздушных шаров у человека темнеет в глазах, и он может потерять сознание. Дайте объяснение этому явлению.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всё зависит от кислорода. Его переизбыток в лёгких, так как поступивший кислород при глубоком вдыхании не успевает окислится до углекислого газа.
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