При испытании двигателя измеряется сопротивление обмотки якоря до начала работы, при температуре 18 градусов, сопротивление = 0,52 Ом. По окончании работы сопротивление увеличился до 0,58 Ом. Определить температуру нагрева

Физика

При испытании двигателя измеряется сопротивление обмотки якоря до начала работы, при температуре 18 градусов, сопротивление = 0,52 Ом. По окончании работы сопротивление увеличился до 0,58 Ом. Определить температуру нагрева

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