При каких x значения функции y=3x^2 1)не больше 27 2)меньше 75
Алгебра
При каких x значения функции y=3x^2 1)не больше 27 2)меньше 75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3x²≤27 x²≤9 x²-9≤0 (x-3)(x+3)≤0 Ответ: [-3;3] 2)3x²<75 x²<25 x²-25<0 (x-5)(x+5)<0 Ответ: (-5;5)
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