При каких значениях а уравнение (а+3)х²-(а-6)х+(а²-9)=0 является неполным квадратным?
Алгебра
При каких значениях а уравнение (а+3)х²-(а-6)х+(а²-9)=0 является неполным квадратным?
Ответ(ы):
Гость:
Неполным квадратным называется такое уравнение,в котором хотя бы один из коэффициентов, кроме старшего( либо второй, либо свободный член) равен нулю. В нашем уравнении: b= -(a-6); c=(a^2-9). Старший коэффициент "a" = (a+3). Он не должен равняться нулю ( при а=-3), т.к. уравнение уже не будет квадратным. Поэтому,а=-3 нас не устраивает. 1). b=0 a-6=0 a=6 2)c=0 a^2-9=0 a^2=9 a1=-3 ( нам не подходит этот вариант) a2=3 При а =3 уравнение выглядит так: 6x^2+3x=0 При а=6 уравнение выглядит так:9x^2+27=0 Ответ: a=3; a=6
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