Рассчитать объем водорода, который выделится при взаимодействии 230 г уксусной кислоты с магнием! Заранее спасибо!

Химия

Рассчитать объем водорода, который выделится при взаимодействии 230 г уксусной кислоты с магнием! Заранее спасибо!

Автор: Гость