Рассчитать объем водорода, который выделится при взаимодействии 230 г уксусной кислоты с магнием! Заранее спасибо!

Химия
Рассчитать объем водорода, который выделится при взаимодействии 230 г уксусной кислоты с магнием! Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Mg + 2CH3COOH = (CH3COO)2Mg + H2 уксусной кислоты 24 г 24 : 60 = 0,4 моль 2 моль ------1 моль 0,4 ------------х х = 0,2 моль 0,2 * 22,4 = 4,48 л
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