Перечислите меры снижающие радиоактивность потребляемых продуктов
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Перечислите меры снижающие радиоактивность потребляемых продуктов
Ответ(ы):
Гость:
Отчистка кожуры, отваривание в кипятке овощей, смачивание мяса или его отваривание, ну если не кожуру снимать то верхний слой, грибы так же следует отмачивать или отваривать, на счет жарки не знаю
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