Укажите номер числа модуль которого больше -11,16 -11,75 12,05 -11,9 укажите номер наимень??его числа -5,3 -5,25 -5,35 -5,2 найдите значение вырожения -(-с), если c=-5
Математика
Укажите номер числа модуль которого больше -11,16 -11,75 12,05 -11,9 укажите номер наимень??его числа -5,3 -5,25 -5,35 -5,2 найдите значение вырожения -(-с), если c=-5
Ответ(ы):
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1)12,05 2)-5,35 3)-(-(-5)=-5
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