Ship замени первую букву ..на какую не пойму
Английский язык
Ship замени первую букву ..на какую не пойму
Ответ(ы):
Гость:
Sheep- овечка ВОТ И ВСЕ! ВСЕ ПРОСТО. СТАВЬ ЛАЙК. :) И ОТМЕЧАЙ МОЙ ОТВЕТ КАК ЛУЧШИЙ
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