Как из двухвалентного хлорида железа получить трех валентный

Химия
Как из двухвалентного хлорида железа получить трех валентный
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
как из двухвалентного хлорида железа получить трех валентный 2FeCl2+Cl2-->2FeCL3
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