Обьяснтье почему большая часть населения и основная часть хоз деятельности Австралии находится в юго-восточной части материка

География
Обьяснтье почему большая часть населения и основная часть хоз деятельности Австралии находится в юго-восточной части материка
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Гость:
Климатический условия, а следовательно потребительский и сырьевой фактор
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