При каких значениях х значение выражения 7х-2 меньше значения выражения 8х+13

Алгебра
При каких значениях х значение выражения 7х-2 меньше значения выражения 8х+13
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х-2<8x+13 -2-13<8x-7x -15<x при х > -15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Чем отличается среднее образование от профессионального
Ответить
Русский язык
Ребят, напишите эссе на тему "для чего теоретическая механика курсанту". Буду очен?? рад почитать ваши варианты
Ответить
Геометрия
Сумма 2 углов образовавшихся при пересечении двух прямых равна 78 градусов найдите величины остальных неразвернутых углов?срочно помогите до завтра
Ответить
Геометрия
Два ромба имеют равные острые углы. докажите, что эти ромба подобны
Ответить
Обществознание
Можно ли с уверенностью сказать,что сегодня на земле встречается любой из существовавших в прошлом тип общества?
Ответить