При каких значениях х значение выражения 7х-2 меньше значения выражения 8х+13
Алгебра
При каких значениях х значение выражения 7х-2 меньше значения выражения 8х+13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х-2<8x+13 -2-13<8x-7x -15<x при х > -15
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