При каких значениях переменной равны значения многочленов (x+1)² и 7x-3x²
Математика
При каких значениях переменной равны значения многочленов (x+1)² и 7x-3x²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+1)^2 = 7x-3x^2x^2+2x+1-7x+3x^2 = 04x^2-5x+1=0D=25-16=9x=(5+-3)/8x=1; 2/8х=1; 1/4Ответ: 1 и 1/4
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