При каких значениях уравнение х²-(2а-6)х+(а²-36)=0 имеет не более одного корня?
Алгебра
При каких значениях уравнение х²-(2а-6)х+(а²-36)=0 имеет не более одного корня?
Ответ(ы):
Гость:
X^2-(2a-6)x+(a^2-36)=0 Не более одного корня квадратное уравнение имеет в том случае,если дискриминант уравнения равен нулю. Вычислим дискриминант: D=b^2-4ac= (2a-6)^2-4(a^2-36)=4a^2-24a+36-4a^2+144=-24a+180. Приравняем наш дискриминант к нулю: -24a+180=0 -24a=-180 a=7,5 Ответ:a=7,5
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