При каких значениях x значение выражения 3x-2 противоположно значению выражения 2x-87
Алгебра
При каких значениях x значение выражения 3x-2 противоположно значению выражения 2x-87
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3х+2=2х-87 -3х-2х=-87-2 -5х=-89 х=17,8 проверка: 3*17,8-2=51,4 2*17,8-87=-51,4
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