При каком значении b значение выражения 1,2b – 7,1 на 4 меньше значения выражения 3,8b+2,1?

Алгебра

При каком значении b значение выражения 1,2b – 7,1 на 4 меньше значения выражения 3,8b+2,1?

Автор: Гость