При каком значении b значение выражения 1,2b – 7,1 на 4 меньше значения выражения 3,8b+2,1?
Алгебра
При каком значении b значение выражения 1,2b – 7,1 на 4 меньше значения выражения 3,8b+2,1?
Ответ(ы):
Гость:
1,2b - 7,1 + 4 = 3,8b + 2,1 2,6b = -3,1 - 2,1 = -5,2 b = -5,2 / 2,6 = -2 .
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