При каком значении m-? векторы будут перпендикулярны a|b
Математика
При каком значении m-? векторы будут перпендикулярны a|b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вектора перпендикулярны если их скалярное произведение равно нулю. Т.е. m-3*2-m*2=0 -m=6 m=-6
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