В олимпиаде по русскому языку принимали участие 480 учеников. В олимпиаде по русскому языку участвовало на 290 учеников меньше,чем в олимпиаде по математике. Сколько учеников учавчтвовало в олимпиаде по математике?
Математика
В олимпиаде по русскому языку принимали участие 480 учеников. В олимпиаде по русскому языку участвовало на 290 учеников меньше,чем в олимпиаде по математике. Сколько учеников учавчтвовало в олимпиаде по математике?
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480-290=190 учеников
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