В олимпиаде по русскому языку принимали участие 480 учеников. В олимпиаде по русскому языку участвовало на 290 учеников меньше,чем в олимпиаде по математике. Сколько учеников учавчтвовало в олимпиаде по математике?

Математика

В олимпиаде по русскому языку принимали участие 480 учеников. В олимпиаде по русскому языку участвовало на 290 учеников меньше,чем в олимпиаде по математике. Сколько учеников учавчтвовало в олимпиаде по математике?

Автор: Гость