При одинаковом ежедневном заработке рабочий за 6 дней заработал 42 рубля. сколько денег получит рабочий за 14 дней?

Математика

При одинаковом ежедневном заработке рабочий за 6 дней заработал 42 рубля. сколько денег получит рабочий за 14 дней?

Автор: Гость