Разложить на множители! пожалуста помогите!!! a^2+13a+30
Алгебра
Разложить на множители! пожалуста помогите!!! a^2+13a+30
Ответ(ы):
Гость:
Решение: а²+13а+30=а²+3а+10а+30=(а²+3а)+(10а+30)=а(а+3)+10(а+3)=(а+10)(а+3)
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