При пересказе Крыловым басен Лафонтена с героями иногда происходили метаморфозы. В кого превратилась у Крылова цикада из басни Лафонтена? а)Кузнечик б)Стрекоза

Гость: Гость:

я думаю так Крылов в басне «Стрекоза и Муравей» заменил лафонтенов-ского кузнечика стрекозой, придав ей неприложимый к ней эпитет «попрыгунья» . По-французски кузнечик женского рода и потому вполне годится для того, чтобы в его образе воплотить женское легкомыслие и беззаботность. Но по-русски в переводе «кузнечик и муравей» этот смысловой оттенок в изображении ветрености неизбежно пропадает, поэтому у Крылова грамматический род возобладал над реальным значением - кузнечик оказался стрекозой, сохранив тем не менее все признаки кузнечика (попрьгунья, пела) , хотя стрекоза не прыгает и не поет. Адекватная передача всей полноты смысла требовала непременного сохранения и грамматической категории женского рода для героини басни.