При помещении растительной клетки в гипертонический солевой раствор а) протопл??ст увеличивает свой объём б) протопласт уменьшает свой объём,отходя от клеточной стенки в) только центральная вакуоль уменьшает свой объём ...
Биология
При помещении растительной клетки в гипертонический солевой раствор а) протопл??ст увеличивает свой объём б) протопласт уменьшает свой объём,отходя от клеточной стенки в) только центральная вакуоль уменьшает свой объём концентрация растворённых веществ и цитоплазме повышает за счёт входа солей в клетку
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Гость:
Ответ : А , вот как-то так
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