при помощи 16-символьного алфавита было составлено сообщение объёмом 1,5 кило байт. Сколько символов в этом сообщении?

Гость: Гость:

Если в Кбайтах, то 24 символа. Если в Байтах, то 24576 символов. Если в Битах, то 196608 символов. Вроде так, но точно не знаю. Извини, такое ещё не проходили, но может немного натолкну на решение задачи.