При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 11 символов и содержащий только символы А, Б, В, Г, Д, Е. Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается минимально возможным ...
Информатика
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 11 символов и содержащий только символы А, Б, В, Г, Д, Е. Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт, при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Определите, сколько байт необходимо для хранения 20 паролей. с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пароль формируется из 6 символов, каждый символ кодируется i - битами. 2^i =6; ---> 2^2< 6 < 2^3 ---> 3 бита для кодировки одного символа. В одном пароле 11 символов, длина пароля =3*11=33 бита. Каждый пароль - целое количество байтов : 33 бита =33:8 байтов =5 байтов Для 20-ти паролей: 5*20=100 байтов.
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