При сокрощении дроби x/6 на 2 получили дробь 2/y. Найдите значение x и y (если x и y натур??льные числа)
Математика
При сокрощении дроби x/6 на 2 получили дробь 2/y. Найдите значение x и y (если x и y натур??льные числа)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если х÷2=2 то х=2×2 х=4 если 6÷2=у то у=3
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