При сокрощении дроби x/6 на 2 получили дробь 2/y. Найдите значение x и y (если x и y натур??льные числа)

Математика

При сокрощении дроби x/6 на 2 получили дробь 2/y. Найдите значение x и y (если x и y натур??льные числа)

Автор: Гость