При тоталитарном режиме, в отличие от демократического, 1) господствует единая общеобязательная идеология 2) государство является важнейшим элементом политической системы 3) проводятся равные и свободные выборы 4) ли...

Обществознание

При тоталитарном режиме, в отличие от демократического, 1) господствует единая общеобязательная идеология 2) государство является важнейшим элементом политической системы 3) проводятся равные и свободные выборы 4) личность имеет широкие возможности влияния на принятие политических решений

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