При варке мясо теряет 35% свой масы. Сколько будет весить 2 кг 200 г мяса после варки?

Математика
При варке мясо теряет 35% свой масы. Сколько будет весить 2 кг 200 г мяса после варки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,2 * ( 1 - 0,35 ) = 2,2 * 0,65 = 1,43 ( кг ) = 1 кг 430 гр
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