Запиши разность чисел и найди её значение 7и1,6и0,5и5
Математика
Запиши разность чисел и найди её значение 7и1,6и0,5и5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-1=6 6-0=6 5-5=0 Просто надо было вычесть одно число из другово
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