Помогите подготовить интересные факты из лунных сонат

Музыка
Помогите подготовить интересные факты из лунных сонат
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бетховена название которое дал ей немецкий музыкальный критик
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