Чему равна сумма второго и третьего двузначных чисел? а) 14 двузначному числу в) Пятому двузначному числу б) шестому 2-х значному числу г) трехзначному числу д) 23 значному числу

Математика

Чему равна сумма второго и третьего двузначных чисел? а) 14 двузначному числу в) Пятому двузначному числу б) шестому 2-х значному числу г) трехзначному числу д) 23 значному числу

Автор: Гость