Чему равна сумма второго и третьего двузначных чисел? а) 14 двузначному числу в) Пятому двузначному числу б) шестому 2-х значному числу г) трехзначному числу д) 23 значному числу
Математика
Чему равна сумма второго и третьего двузначных чисел? а) 14 двузначному числу в) Пятому двузначному числу б) шестому 2-х значному числу г) трехзначному числу д) 23 значному числу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)11+12=23 Я думаю, что так. 23 это 14 -значное число.
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