Этот город был расположен на высоком холме с крутыми склонами. Греки верили, что о??новал его легендарный получеловек -полузмей Кекроп, а за право быть его покровителем спорили дочь и брат самого Зевса. Это 1) Спарта 2) Афины 3...

История

Этот город был расположен на высоком холме с крутыми склонами. Греки верили, что о??новал его легендарный получеловек -полузмей Кекроп, а за право быть его покровителем спорили дочь и брат самого Зевса. Это 1) Спарта 2) Афины 3) Микены

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