Какие общие свойства проявляют элементы одних и тех же подгрупп? Покажите это на примере главной подгруппы II группы периодической системы.

Химия
Какие общие свойства проявляют элементы одних и тех же подгрупп? Покажите это на примере главной подгруппы II группы периодической системы.
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Гость:
Образуют оксиды с формулой ЭО Образуют основания Не образуют летучих водородных соединений Активные металлы Металлы
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