Какие общие свойства проявляют элементы одних и тех же подгрупп? Покажите это на примере главной подгруппы II группы периодической системы.

Химия

Какие общие свойства проявляют элементы одних и тех же подгрупп? Покажите это на примере главной подгруппы II группы периодической системы.

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