Современное название этой части мирового океана впервые применил русский адмира?? Ф.П.Литке в 1820-х гг. За рубежом используется название этой части Мирового океана, происходит от греческого слова "медведь" или от латинского сл...
География
Современное название этой части мирового океана впервые применил русский адмира?? Ф.П.Литке в 1820-х гг. За рубежом используется название этой части Мирового океана, происходит от греческого слова "медведь" или от латинского слова "glacies"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северно ледовитый вроде помоемому наверное
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