Н.н.ге Первый допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе . По каким признакам можно достоверно судить, что перед нами конфликт? как ведут себя герои? кто перед кем виноват?
Обществознание
Н.н.ге Первый допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе . По каким признакам можно достоверно судить, что перед нами конфликт? как ведут себя герои? кто перед кем виноват?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну конечно Саня если Петровича не переспоришь(´∀`)
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