Н.н.ге Первый допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе . По каким признакам можно достоверно судить, что перед нами конфликт? как ведут себя герои? кто перед кем виноват?

Обществознание

Н.н.ге Первый допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе . По каким признакам можно достоверно судить, что перед нами конфликт? как ведут себя герои? кто перед кем виноват?

Автор: Гость