Выполните фонетический разбро слова"блестящие"
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Выполните фонетический разбро слова"блестящие"
Ответ(ы) на вопрос:
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Блестящие - 4 слога б- ( б) - согл., тв., парн., звон., парн. л-(л) - согл., мягк.. непарн., звон., парн. е- ( и) - гл., безуд. с- ( с ) - согл., тв., парн., глух., парн. т - ( т) - согл., мягк., парн., глух., парн. я - ( а) - гл., ударн. щ - (щ) - согл., мягк., непарн., глух., парн. и - ( и) - гл, безуд. е ( е) - гл., безуд. 9 букв, 9 звуков
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