Найдите значение выражений:1 7/18 : 2 2/9 * 4 4/15
Математика
Найдите значение выражений:1 7/18 : 2 2/9 * 4 4/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 7/18 : 2 2/9 * 4 4/15= 25/18*9/20*64/15= 5/8*64/15=8/3=2ц 2/3
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