Объясните смысл древнегреческого выражения «лаконичная речь». 1) речь краткая, яс??ая, четкая 2) речь красивая, яркая, многословная 3) речь таинственная, со скрытым смыслом, понятная лишь посвященным
История
Объясните смысл древнегреческого выражения «лаконичная речь». 1) речь краткая, яс??ая, четкая 2) речь красивая, яркая, многословная 3) речь таинственная, со скрытым смыслом, понятная лишь посвященным
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