В двух значном числе зачеркнули цифру десятков , затем полученное однозначное число умножили на 7 и вновь получили исходное двузначное число. какое?

Математика

В двух значном числе зачеркнули цифру десятков , затем полученное однозначное число умножили на 7 и вновь получили исходное двузначное число. какое?

Автор: Гость