В двух значном числе зачеркнули цифру десятков , затем полученное однозначное число умножили на 7 и вновь получили исходное двузначное число. какое?

Математика
В двух значном числе зачеркнули цифру десятков , затем полученное однозначное число умножили на 7 и вновь получили исходное двузначное число. какое?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35, потому что 5х7=35.Я думаю, что так.
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