На строительстве дома заняты были бригада монтажников и бригада отделочников - всего 72 человека. Сколько человек в каждой бригаде, если отделочников в 5 раз больше, чем монтажников? помогите срочно пожалуйста

Математика

На строительстве дома заняты были бригада монтажников и бригада отделочников - всего 72 человека. Сколько человек в каждой бригаде, если отделочников в 5 раз больше, чем монтажников? помогите срочно пожалуйста

Автор: Гость