На строительстве дома заняты были бригада монтажников и бригада отделочников - всего 72 человека. Сколько человек в каждой бригаде, если отделочников в 5 раз больше, чем монтажников? помогите срочно пожалуйста
Математика
На строительстве дома заняты были бригада монтажников и бригада отделочников - всего 72 человека. Сколько человек в каждой бригаде, если отделочников в 5 раз больше, чем монтажников? помогите срочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала обозначим монтажников за x. , тогда отделочники будут составлять 5*x Получаем уравнение: x+5*x = 72 6x = 72 x = 12 1) 12*5=60 Ответ: В бригаде отделочников 60 чел, в бригаде монтажников 12 чел.
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