ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ!!! Выделить причастный оборот. 1.Вокруг дуба толпились ребята,с??ежавшиеся с соседних дворов. 2.Ребята показывали пильщикам рисунки,изображавшие старый дворовый дуб,отягченный густой кроной. 3.Пользуясь тем...
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ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ!!! Выделить причастный оборот. 1.Вокруг дуба толпились ребята,с??ежавшиеся с соседних дворов. 2.Ребята показывали пильщикам рисунки,изображавшие старый дворовый дуб,отягченный густой кроной. 3.Пользуясь тем,что они отошли,ребята поспешили выдернуть пилу из раны,нанесенной старому дереву. 4.Ребята решили положить пластырь,обвязать тряпками пораженное пильщиками место и терпеливо ждать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сбежавшиеся с соседних дворов,изображавшие старый дворовый дуб, отяченный густой кроной, нанесенной староау дереву, пораженное пильщиками .
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