ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ!!! Выделить причастный оборот. 1.Вокруг дуба толпились ребята,с??ежавшиеся с соседних дворов. 2.Ребята показывали пильщикам рисунки,изображавшие старый дворовый дуб,отягченный густой кроной. 3.Пользуясь тем...

Русский язык

ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ!!! Выделить причастный оборот. 1.Вокруг дуба толпились ребята,с??ежавшиеся с соседних дворов. 2.Ребята показывали пильщикам рисунки,изображавшие старый дворовый дуб,отягченный густой кроной. 3.Пользуясь тем,что они отошли,ребята поспешили выдернуть пилу из раны,нанесенной старому дереву. 4.Ребята решили положить пластырь,обвязать тряпками пораженное пильщиками место и терпеливо ждать.

Автор: Гость