Решите пожалуйста подробно с решением и дано
Алгебра
Решите пожалуйста подробно с решением и дано
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Гость:
Дано:a1=-8 a2=-1 a3=6 Найти:a51 Решение: an=a1+d(n-1) d=a2-a1=-1-(-8)=-1+8=7 a51=a1+d(51-1)=-8+7(51-1)=-8+7*50=-8+350=342 Ответ:342
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