Решите пожалуйста подробно с решением и дано

Алгебра
Решите пожалуйста подробно с решением и дано
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:a1=-8 a2=-1 a3=6 Найти:a51 Решение: an=a1+d(n-1) d=a2-a1=-1-(-8)=-1+8=7 a51=a1+d(51-1)=-8+7(51-1)=-8+7*50=-8+350=342 Ответ:342
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Смысл пословицы каждая неудача прибавляет ума
Ответить
Алгебра
На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик функ­ции и ка­са­тель­ная к нему в точке с абс­цис­сой . Най­ди­те зна­че­ние про­из­вод­ной функ­ции в точке .
Ответить
Русский язык
Надо писать не ошибаясь, чтобы читателю было интересно читать. Читателю и читать являются повторами?
Ответить
Математика
Расстояние между двумя городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движутся машины.Одна из них прошла 3\7 всего расстояния,а другая - 2\7. Н...
Ответить
История
Основная экономическая задача в военном коммунизме и НЭП
Ответить