Почему Россия вмешалась в события во Франции во время правления Екатерины 2 ?
История
Почему Россия вмешалась в события во Франции во время правления Екатерины 2 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Екатерина 2 боялась распространения идей французских просветителей в России. в то время революции русскому государству были не нужны совсем
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