Почему Россия вмешалась в события во Франции во время правления Екатерины 2 ?

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Почему Россия вмешалась в события во Франции во время правления Екатерины 2 ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Екатерина 2 боялась распространения идей французских просветителей в России. в то время  революции русскому государству были не нужны совсем   
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