Продолжите текст .Каким будет следующее предложение? Определите тип текста : "Летом мы отправились в горы."

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Продолжите текст .Каким будет следующее предложение? Определите тип текста : "Летом мы отправились в горы."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну к примеру: Летом мы отправились в горы. Мы забрались повыше и нам открылся чудесный вид. Воздух в горах был прохладный и свежий. Мы сделали много фотографий. Я никогда не забуду наш поход. Это будет повествовательный тип текста.
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