Продолжите текст .Каким будет следующее предложение? Определите тип текста : "Летом мы отправились в горы."

Гость: Гость:

Ну к примеру: Летом мы отправились в горы. Мы забрались повыше и нам открылся чудесный вид. Воздух в горах был прохладный и свежий. Мы сделали много фотографий. Я никогда не забуду наш поход. Это будет повествовательный тип текста.