Расположить абзацы в правильном порядке и дописать последний абзац? А сейчас я уд??вляюсь проделкам Карлсона. Как Малыш жду встречи с ним. Хорошо что я уже умею читать. Теперь без помощи взрослых можно путешествовать по волшебн...

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Расположить абзацы в правильном порядке и дописать последний абзац? А сейчас я уд??вляюсь проделкам Карлсона. Как Малыш жду встречи с ним. Хорошо что я уже умею читать. Теперь без помощи взрослых можно путешествовать по волшебным странам. Недавно вместе с Элли и её друзьями я отправился в Изумрудный город. Нас ожидало множество приключений. помогите дайте ответ

Автор: Гость