Помогите!!! Синтаксический разбор предложения Наумов (не) спавший всю ночь, умылс?? холодной водой и потом забыв об усталост... быстро ходил вдоль борта своего судна

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Помогите!!! Синтаксический разбор предложения Наумов (не) спавший всю ночь, умылс?? холодной водой и потом забыв об усталост... быстро ходил вдоль борта своего судна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наумов, не спавший всю ночь, умылся холодной водой и потом, забыв об усталости, быстро ходил вдоль борта своего судна.  Наумов-подлежащее(одной чертой)-сущ. Не спавший всю ночь-дееприч.об.(точка, тире) умылся,  ходил-сказуемые(двумя чертами)-глаголы водой-обстоят.(точка,тире)-сущ. холодной-определ.(волнистой линией)-прилаг. потом-обстоят.(точка,тире)-нареч. забыв об усталости-дееприч. об(точка,тире) быстро-обст.(точка, тире)-наречие вдоль борта-обстоят(точка,тире)-сущ.+предлог судна-допол(пунктирн. линия)-сущ. своего-опред(волнист.линия)-прилаг.
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