В треугольнике авс угол с равен 90 ас = 3 sin B = 3/5. Найти вс

Геометрия
В треугольнике авс угол с равен 90 ас = 3 sin B = 3/5. Найти вс
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Гость:
Египетский треугольник 345
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