Расположите в хронологической последовательности следующие события. A) деятельность Солона в Афинах Б) битва при Платеях B) греческий алфавит Г) строительство флота но приказу Фемистокла Д) сражение при Марафоне.
История
Расположите в хронологической последовательности следующие события. A) деятельность Солона в Афинах Б) битва при Платеях B) греческий алфавит Г) строительство флота но приказу Фемистокла Д) сражение при Марафоне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так: а,д,г,б,в
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Реши задачу. (Ответ округли до целых). Андрей может вводить текстовую информацию ??о скоростью 137 символов в минуту. Выясни, сколько времени ему...