Расположите в хронологической последовательности следующие события. A) деятельность Солона в Афинах Б) битва при Платеях B) греческий алфавит Г) строительство флота но приказу Фемистокла Д) сражение при Марафоне.

История
Расположите в хронологической последовательности следующие события. A) деятельность Солона в Афинах Б) битва при Платеях B) греческий алфавит Г) строительство флота но приказу Фемистокла Д) сражение при Марафоне.
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Гость:
Вроде так: а,д,г,б,в
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