Расположите в хронологической последовательности следующие события. A) деятельность Солона в Афинах Б) битва при Платеях B) греческий алфавит Г) строительство флота но приказу Фемистокла Д) сражение при Марафоне.

История

Расположите в хронологической последовательности следующие события. A) деятельность Солона в Афинах Б) битва при Платеях B) греческий алфавит Г) строительство флота но приказу Фемистокла Д) сражение при Марафоне.

Автор: Гость